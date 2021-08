La definizione e la soluzione di: Grande recipiente circolare in origine di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASTELLO

Curiosità/Significato su: Grande recipiente circolare in origine di legno Grappa ( Acquavite di vinaccia) precisa del tempo di giacenza in recipienti di legno. I metodi di distillazione si sono sviluppati tra l'VIII e il VI secolo a.C. in Mesopotamia e furono 28 ' (3 428 parole) - 04:09, 23 ago 2021

