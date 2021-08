La definizione e la soluzione di: Girare... in barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIRARE

Curiosità/Significato su: Girare... in barca Water - Il coraggio di amare suo padre. Egli risponde ma è perplesso quando Kalyani gli chiede di girare la barca e tornare indietro, non riuscendo a spiegare perché avesse cambiato 10 ' (1 500 parole) - 18:58, 18 apr 2021

Altre definizioni con girare; barca; Segnale stradale che obbliga a girare attorno; Un posto per girare; Girare facendo mulinello; Girare il mondo; Barca italiana da regata sponsorizzata da Prada; Imbarcazioni come i vascelli; Piccola imbarcazione a motore con struttura rigida; Imbarcazione veloce da passeggeri; Ultime Definizioni