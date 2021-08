La definizione e la soluzione di: Fuoriuscito dall'acqua, come uno scoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Emerso

Curiosità/Significato su: Fuoriuscito dall acqua, come uno scoglio Fontana dei Quattro Fiumi Terra, uno per ciascuno dei continenti allora conosciuti, che nell'opera sono rappresentati come dei giganti che siedono appoggiati sullo scoglio centrale 17 ' (2 023 parole) - 20:36, 1 giu 2021

