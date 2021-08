La definizione e la soluzione di: Il fumettista USA detto The King. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : JACKKIRBY

Curiosità/Significato su: Il fumettista USA detto The King Carl Barks (categoria Fumettisti statunitensi) paperi), Comic Book King (il Re dei Fumetti) o Il maestro dell'Oregon (del quale era originario). Fu tra i primi tre fumettisti ad essere inserito nella 41 ' (5 309 parole) - 13:21, 27 ago 2021

