La definizione e la soluzione di: Fermata in un punto preciso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Fissata

Curiosità/Significato su: Fermata in un punto preciso Ted Bundy fosse stata avvicinata da un uomo che si era finto un poliziotto, ma che lei non aveva seguito. Bundy a questo punto si sposta in Colorado, dove scompaiono 38 ' (4 512 parole) - 18:13, 25 ago 2021

