La definizione e la soluzione di: Farmaci assorbiti dall'intestino per via rettale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Supposte

Curiosità/Significato su: Farmaci assorbiti dall intestino per via rettale Retto ( intestino retto) dell'intestino, si suddivide in diverse componenti: ampolla rettale, retto perineale ed infine canale rettale. Il retto è una parte del tratto gastrointestinale 12 ' (1 352 parole) - 21:35, 8 lug 2021

Altre definizioni con farmaci; assorbiti; dall; intestino; rettale; La seguono cuochi e farmacisti; Le prepara il farmacista; La chiusura delle farmacie; Ormone usato in farmacia; Assorbiti per aspirazione; Materiale derivante dall'argilla cotta; Svincolata dalle catene; Si dice di chi ha buona sorte __ dalla fortuna; Fragoroso rumore di acqua che cade dall'alto; Un tratto dell'intestino crasso; Un tratto dell’intestino crasso; Tratto dell'intestino; L'intestino che unisce il digiuno al cieco; Ultime Definizioni