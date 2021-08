La definizione e la soluzione di: Fanti dell'antica Grecia con la pelta come scudo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Peltasti

Curiosità/Significato su: Fanti dell antica Grecia con la pelta come scudo Oplita (categoria Unità militari dell'antica Grecia) Altri scudi, come la leggera pelta e il diplyon (poco più leggero dell'hoplon) rimasero comunque in uso, e ai margini del mondo greco, così come in ruoli 16 ' (2 184 parole) - 18:37, 1 ago 2021

Altre definizioni con fanti; dell; antica; grecia; pelta; come; scudo; Tipica malattia infettiva infantile con macchie; Guidatore di elefanti; In mezzo ai furfanti; Mascalzoni, furfanti; Dante della Divina Commedia; Il nome del Bosè della musica; Il gruppo delle canzoni Basket case e Minority; Basata su dati della realtà pratica; Antica filosofa e scienziata alessandrina; Le palestre dell'antica Grecia; Anticaglie, inutili cianfrusaglie; Primitiva, molto antica; Le palestre dell'antica Grecia; Fu una fiorente località della Magna Grecia; Le più occidentali isole della Grecia; Una struttura politica tipica dell'antica Grecia; Riformatore greco antico delle milizie peltaste; Smorzati e attenuati, come rumori; Vini da dessert come Pantelleria e Malvasia; Imbarcazioni come i vascelli; Come un tempo... instabile; Lo scudo di chi protegge; Ha uno scudo naturale; Imbracciavano lo scudo; Lo scudo di Giove; Ultime Definizioni