La definizione e la soluzione di: Si effettua allo sportello o in ambulatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Prelievo

Curiosità/Significato su: Si effettua allo sportello o in ambulatorio Defibrillatore semiautomatico ciascuna scarica, il defibrillatore si mette in "attesa" e dopo due minuti (corrispondenti a circa 6 cicli di RCP) effettua nuovamente l'analisi del ritmo 14 ' (1 905 parole) - 13:23, 9 feb 2021

Altre definizioni con effettua; allo; sportello; ambulatorio; Con letame e concime si effettua quello del terreno; Effettua piccole pesate; Si effettuano martedi, giovedi e sabato... su undici ruote; I calciatori li effettuano in porta; Le entrate basse del calciatore sul pallone; L'acheo che spinse i troiani a prendere il cavallo; Metallo anche in lingotti; In fondo allo stand; Lo sportello automatico comunemente detto Bancomat sigla; Prendere... allo sportello; Lo sportello dell'auto; Piccolo sportello nel pavimento; L'ambulatorio della caserma; Ambulatorio abbr; Ultime Definizioni