È d'onore in un film western con John Wayne

Soluzione 7 lettere : Dollaro

Curiosità/Significato su: e d onore in un film western con John Wayne John Wayne John Wayne, pseudonimo di Marion Robert Morrison (Winterset, 26 maggio 1907 – Los Angeles, 11 giugno 1979), è stato un attore statunitense. Soprannominato 40 ' (4 733 parole) - 13:13, 27 lug 2021

