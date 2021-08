La definizione e la soluzione di: Un dittatore come Francisco Franco spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Caudillo

Curiosità/Significato su: Un dittatore come Francisco Franco spa Adolf Hitler (sezione La Thule Gesellschaft come nutrice del futuro Führer) indusse il futuro dittatore ad avversare l'alcool per il resto dei suoi giorni. L'ubriacatura venne descritta dal futuro dittatore come una sorta di "goliardata 185 ' (22 745 parole) - 00:53, 26 ago 2021

