La definizione e la soluzione di: Dimostrato come falso o erroneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Confutato

Curiosità/Significato su: Dimostrato come falso o erroneo Ultimo teorema di Fermat plausibili, che erano alla sua portata. La più nota si basa sul presupposto erroneo che valga l'unicità della scomposizione in fattori primi in tutti gli anelli 15 ' (2 062 parole) - 22:11, 22 ago 2021

Altre definizioni con dimostrato; come; falso; erroneo; Un dittatore come Francisco Franco spa; Come gli umori per la scrittrice Louisa May Alcott; Regolati... come i piatti delle bilance; Monoposto... come certi letti; Falso motivo; Falso frutto delle piante conifere; Sotto un falso ci si può nascondere; Falso, contraffato; Erroneo, ingannevole; Ultime Definizioni