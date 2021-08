La definizione e la soluzione di: Il Didier ex calciatore ivoriano del Chelsea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DROGBA

Curiosità/Significato su: Il Didier ex calciatore ivoriano del Chelsea Didier Drogba Didier Yves Drogba Tébily (pronuncia in francese '[didje d??gba]'; Abidjan, 11 marzo 1978) è un dirigente sportivo ed ex calciatore ivoriano, di ruolo 59 ' (4 888 parole) - 16:50, 28 ago 2021

