La definizione e la soluzione di: Conservare... in freezer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONGELARE

Curiosità/Significato su: Conservare... in freezer Metti la nonna in freezer Margie, arriva alla drastica decisione di nascondere e conservare il cadavere della nonna nel freezer, pianificando una truffa per continuare a incassarne 7 ' (705 parole) - 22:17, 15 ago 2021

