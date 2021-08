La definizione e la soluzione di: Comune pianta erbacea... che non porta fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Trifoglio

Curiosità/Significato su: Comune pianta erbacea... che non porta fortuna Cagnulari anche in altre zone della Sardegna. Si ha notizia (da verificare) che esiste qualche pianta nella zona di Selargius, ove viene impropriamente chiamato «Barbera» 5 ' (576 parole) - 01:48, 26 giu 2020

Altre definizioni con comune; pianta; erbacea; porta; fortuna; Comune al confine con l'Austria di un noto passo; L'aeroporto di Milano nel comune di Ferno; Piccola località parte di un comune; Popolazione comune; Pianta il cui olio è un antinfiammatorio; La pianta con le barbe; Pianta delle Graminacee simile al frumento; Pianta grassa; Pianta erbacea detta anche gichero; Pianta erbacea del Mediterraneo; Pianta erbacea con piccoli fiori da cui si estraggono alcol e amido; Pianta erbacea delle Alpi; Portare un vestito sul proprio corpo; Comportamento cattivo e infimo; Muro divisorio non portante; Un tipo di porta spessa e sicura; Si dice di chi ha buona sorte __ dalla fortuna; Portafortuna; Correggono la fortuna al gioco; Portafortuna in carne e ossa; Ultime Definizioni