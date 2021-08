La definizione e la soluzione di: Come il testamento scritto tutto dal testatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OLOGRAFO

Curiosità/Significato su: Come il testamento scritto tutto dal testatore testamento olografo Il testamento olografo è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile: è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano 4 ' (503 parole) - 21:42, 23 ago 2021

Altre definizioni con come; testamento; scritto; tutto; testatore; Pietre come rubino e smeraldo; Prodotti come salumi e salsicce; Come la testa dei nativi americani... e dei punk; Ingarbugliata come certe situazioni; Se ne dispone tramite testamento; Insieme a dire, fare, lettera e testamento; Relativo ad Antico e Nuovo Testamento; Vecchio... come un Testamento biblico!; La può inserire lo scrittore a inizio o fine libro; Scritto, steso, stilato; Il Pasolini scrittore, regista e giornalista; Fabio scrittore e intrattenitore televisivo; In fondo a tutto; Indifferente a tutto; Fanno tutto tuo; Circolano un po' in tutto il mondo; Li nomina il testatore; Li cita il testatore; Ultime Definizioni