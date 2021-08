La definizione e la soluzione di: Come la mela del mitico Eden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROIBITA

Curiosità/Significato su: Come la mela del mitico Eden melagrana (categoria Errori del modulo citazione - citazioni con URL nudi) La melagrana (detto anche mela granata o solo granata), dal latino malum granatum, è il frutto del melograno. Frutto presente dall'Iran alla zona himalayana 19 ' (2 307 parole) - 18:19, 11 feb 2021

