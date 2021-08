La definizione e la soluzione di: Come coloro che anticipano il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROFETICI

Curiosità/Significato su: Come coloro che anticipano il futuro Ferrari 456 tecnologica della Ferrari, con caratteristiche tecniche e soluzioni che anticipano le future vetture del Cavallino Rampante. La vettura fu dotata di un motore 10 ' (1 152 parole) - 15:30, 25 mar 2021

