La definizione e la soluzione di: Un colpo in buona parte evitato: preso di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRISCIO

Curiosità/Significato su: Un colpo in buona parte evitato: preso di __ Guerra civile spagnola ( Guerra di Spagna) spagnola (in spagnolo Guerra civil española, nota in Italia anche come guerra di Spagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al colpo di Stato del 275 ' (37 379 parole) - 20:00, 26 ago 2021

