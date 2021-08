La definizione e la soluzione di: Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVOCATO

Curiosità/Significato su: Chiamato a se come si fa con un impegno o ruolo Sergio Busato (categoria Nati a Resana) Pallavolo Padova, ruolo che ricoprì fino al 2003. Contemporaneamente al suo impegno con la squadra patavina ricoprì lo stesso ruolo per due formazioni 5 ' (335 parole) - 09:05, 2 ago 2021

Altre definizioni con chiamato; come; impegno; ruolo; E' chiamato anche gichero; Il tribunale chiamato ad esprimersi su ricorsi amministrativi; Richiamato alla mente; Richiamato, conquistato da una vetrina; Come chi non ci vede più... dall'invidia; Capace di ragionare... come un essere; Spazzata via... come una banda di criminali; Come dire finlandesi; Impegno per top model; Fastidioso impegno; Rispettare un impegno o una promessa; Occuparsi di qualcosa con impegno; Ruolo ricoperto nel frattempo __ lat; Un ruolo per baritoni; Il ruolo di Donnarumma; Una docente di ruolo di seconda fascia; Ultime Definizioni