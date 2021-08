La definizione e la soluzione di: Chi nasce tondo... non muore così. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUADRATO

Altre definizioni con nasce; tondo; muore; così; Fatti nascere... dal nulla; Là dove nasce il sole; Animale a sette teste che, tagliate, rinascevano più feroci; Qualità con cui si nasce; Il dolce senese rotondo con mandorle e spezie; Il più tondo dei corpi; Un tondo legume; Salvagente oppure dolce rotondo con il buco; Il Marcorè delle pellicole cinematografiche Il cuore altrove e Si muore solo da vivi; Muore fucilato ad ogni recita della Tosca; Ama Aida e muore con lei; Muore ne La bohème; Così è la torta ricoperta di zucchero e gelatina; Così è la lama molto tagliente; Così viene anche detta una memoria con porta USB; Si definisce così un colore luminoso e poco saturo; Ultime Definizioni