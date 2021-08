La definizione e la soluzione di: Che riguarda la penisola più ad est in Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Balcanico

Curiosità/Significato su: Che riguarda la penisola piu ad est in Europa Europa (tutius Europae) in una delle lettere al papa Gregorio Magno . Anche il monaco Isidoro Pacensis usò il termine per indicare i soldati che sotto la guida 110 ' (10 136 parole) - 19:52, 18 ago 2021

