La definizione e la soluzione di: Capitale asiatica famosa anche per i suoi hutong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PECHINO

Curiosità/Significato su: Capitale asiatica famosa anche per i suoi hutong Cinese mandarino (varietà linguistica) (sezione Alcuni chiarimenti per evitare confusioni) come hútong (??) "vicolo". Le varietà meridionali del cinese, d'altra parte, hanno incorporato parole di lingue tai o Lingue austronesiane. Da quando i primi 28 ' (4 052 parole) - 11:05, 12 ago 2021

