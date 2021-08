La definizione e la soluzione di: Cani che possono essere napoletani e inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Cani che possono essere napoletani e inglesi

Mastino napoletano militare, tanto che le legioni non lo adottarono mai. In effetti questi Cani inglesi furono mandati a combattere nei circhi contro uomini e animali, come 24 ' (2 803 parole) - 17:51, 5 ago 2021