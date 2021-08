La definizione e la soluzione di: Barbari che ebbero come sovrano Teodorico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Ostrogoti

Curiosità/Significato su: Barbari che ebbero come sovrano Teodorico Teodorico il Grande l'imperatore bizantino Zenone dal 493 al 526, secondo dei re Barbari di Roma. Teodorico nacque nel 454 in Pannonia: il padre era il Re ostrogoto Teodemiro 35 ' (4 388 parole) - 23:57, 26 ago 2021

Un barbaro come Alarico o Teodorico; Barbaro come Teodorico; La città con il mausoleo di Teodorico; II re vinto e ucciso da Teodorico;