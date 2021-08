La definizione e la soluzione di: Avere un bell'aspetto, stare in salute: essere __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INFORMA

Curiosità/Significato su: Avere un bell aspetto, stare in salute: essere __ Glossario delle frasi fatte ad Avere frequentemente problemi di salute, oppure a un oggetto che tende a guastarsi facilmente e che necessita di frequenti riparazioni. essere sopra 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

