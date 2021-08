La definizione e la soluzione di: Area del deserto marocchino nota per le sue dune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERZOUGA

Curiosità/Significato su: Area del deserto marocchino nota per le sue dune Geografia del Marocco popolazione relativamente densa. A S del fiume Regreg si stende la meseta marocchina, così chiamata dagli studiosi per le sue analogie con la meseta spagnola 35 ' (5 304 parole) - 14:07, 23 ago 2021

