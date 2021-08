La definizione e la soluzione di: Sì aprono in casa per cambiare aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FINESTRE

Curiosità/Significato su: Si aprono in casa per cambiare aria Maserati GranTurismo piatti in sostituzione dei 4 a sezione tonda della GranTurismo "normale"). Particolarità degli scarichi è che azionando il tasto "sport" si aprono i by-pass 13 ' (1 277 parole) - 05:39, 21 lug 2021

Si aprono tra i monti; Si aprono a votazione ultimata; Aprono il corteo nuziale; Aprono nuove vie al progresso; Casa automobilistica tedesca con stella a 3 punte; Lo sono le parole casa, pace, toro, mare, raso..; Abitano in una casa in affitto; La casa automobilistica francese del leone; Si usa per cambiare tinta; Un appello che fa cambiare rotta; Cambiare tutto da capo; Cambiare, variare; Immettere aria nella bocca o nel naso; Furgone della polizia penitenziaria; Ne è piena Maria nella preghiera a lei dedicata; Dà il via alla gara sparando in aria Ing;