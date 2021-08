La definizione e la soluzione di: Si allestisce per Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Presepe

Curiosità/Significato su: Si allestisce per Natale Angela Finocchiaro (categoria David di Donatello per la migliore attrice non protagonista) Sansone, a un allestimento per il Carnevale di Venezia su testi di Giorgio Manganelli, ed intanto, scrive, interpreta e allestisce, sempre con Carlina Torta 15 ' (1 669 parole) - 16:23, 26 ago 2021

