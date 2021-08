La definizione e la soluzione di: Aggiungere per completare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTEGRARE

Curiosità/Significato su: Aggiungere per completare Spaghetti alle vongole (sezione Ingredienti per 4 persone) possibilmente. Nella variante rossa, con aggiunta di pomodori, si può completare il piatto con un po' della dose di prezzemolo fresco tritato finemente 5 ' (672 parole) - 10:53, 16 ago 2021

