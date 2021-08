La definizione e la soluzione di: Vocali in sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EE

Curiosità/Significato su: Vocali in sede Laringe (sezione Miopatie delle corde Vocali) Morgagni. Le pieghe ventricolari sono anche dette corde Vocali false, mentre le pieghe Vocali corde Vocali vere. La rima della glottide è il punto più stretto 26 ' (3 046 parole) - 22:45, 8 apr 2021

