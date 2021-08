La definizione e la soluzione di: Un vino pregiato prodotto in Campania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Taurasi

Curiosità/Significato su: Un vino pregiato prodotto in Campania Barolo (vino) Il Barolo è un vino rosso a Denominazione di origine controllata e garantita prodotto in alcuni comuni del Piemonte. La zona di origine delle uve adatte 16 ' (1 675 parole) - 11:32, 20 ago 2021

Altre definizioni con vino; pregiato; prodotto; campania; Rovinoso Scompiglio; Far rovinose cadute; Acqua : idro = vino : x; Gibboso bovino asiatico; E' pregiato quello di Caienna; Uno pregiato è l'avana; Un legno nero e molto pregiato; Pregiato taglio di carne; È prodotto con uve di Nebbiolo; Il prezzo del prodotto; Il copricapo riprodotto nella bandiera pontificia; Fa ricordare il prodotto; Cittadini della Campania; Quella Amalfitana è un tratto sul mare in Campania; Ospita un Parco nazionale in Campania; Un tipo di pasta corta della Campania; Ultime Definizioni