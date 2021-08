La definizione e la soluzione di: Viennesi in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NN

Curiosità/Significato su: Viennesi in centro Vienna ( Viennesi) Wiener Singakademie e del Klangforum Wien. I "caffè Viennesi" (in tedesco: wiener Kaffeehaus, in viennese: weana kafäähaus) sono un'istituzione tipica della 54 ' (6 087 parole) - 15:53, 23 ago 2021

