La definizione e la soluzione di: Dà il via al palio di Siena.

Soluzione 8 lettere : Mossiere

Curiosità/Significato su: Da il via al palio di Siena palio di Siena Il palio di Siena è una competizione fra le Contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. La "carriera", come viene tradizionalmente 111 ' (10 801 parole) - 12:20, 23 ago 2021

Altre definizioni con palio; siena; La città del Palio; E’ famoso il suo Palio; Si infiammano per il Palio; Festival del cinema con in palio la palma d'oro; Siena : Cassia = Tivoli : x; Quella Piccolomini è nella cattedrale di Siena; Quello di Siena è forte; La grande banca di Siena sigla; Ultime Definizioni