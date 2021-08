La definizione e la soluzione di: Via d'intenso traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Arteria

Curiosità/Significato su: Via d intenso traffico Via dei Fori Imperiali sulla necessità di limitare il traffico veicolare. Il primo passo compiuto in questo senso fu la pedonalizzazione della via, attuata dapprima periodicamente 38 ' (4 246 parole) - 11:21, 21 lug 2021

Altre definizioni con intenso; traffico; Intenso come certi ricordi; Di colore intenso e vivo; Modificato rendendo più intenso il colore; Così è il buio intenso; Zona a Traffico Limitato; Il traffico dei negrieri; Sigla delle zone a traffico limitato; Strade d'intenso traffico; Ultime Definizioni