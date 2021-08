La definizione e la soluzione di: Venne istituito nel . per sistemare l'anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : Calendario Gregoriano

Curiosità/Significato su: Venne istituito nel . per sistemare l anno Casinò di Sanremo (sezione Nel dopoguerra) commissariò il casinò con il prefetto Omodeo Salè, il quale riuscì a sistemare la situazione che era precedentemente sfuggita di mano. Affiancò alla 8 ' (982 parole) - 23:19, 26 lug 2021

