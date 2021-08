La definizione e la soluzione di: Si usa come solvente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Acetone

Curiosità/Significato su: Si usa come solvente Soluzione (chimica) (sezione Interazione tra soluto e solvente) colloidale. Nell'ambito delle soluzioni, si usa chiamare soluto la sostanza (o le sostanze) in quantità minore e solvente la sostanza in quantità maggiore. Tuttavia 16 ' (1 993 parole) - 13:07, 21 ago 2021

