Soluzione 6 lettere : Pialla

Curiosità/Significato su: Uno strumento per Geppetto Pinocchio (film 2019) apparentemente vivo, lo dona a Geppetto. Quest'ultimo inizia a costruirsi la marionetta, che chiama Pinocchio. Geppetto, durante la lavorazione, si accorge 31 ' (3 157 parole) - 14:20, 23 ago 2021

