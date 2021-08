La definizione e la soluzione di: Una rocca per i greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Acropoli

Curiosità/Significato su: Una rocca per i greci Teatri greci della Sicilia ellenica. Esistono, inoltre, tre teatri greci attestati dalle fonti ma non ancora rinvenuti. Per quanto riguarda i teatri di altre p??e??, sono state avanzate 10 ' (330 parole) - 23:31, 13 apr 2021

Altre definizioni con rocca; greci; Il quarzo detto cristallo di rocca; Le dolci cialde croccanti alle sagre e alle fiere; Genere di poesia popolare simile alla filastrocca; Può esserlo un piatto con una crosticina croccante; L'isola divisa fra Greci e Turchi; Il portico anteriore dei templi greci; Fu una fiorente località della Magna Grecia; La Luna dei Greci; Ultime Definizioni