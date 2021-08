La definizione e la soluzione di: Una desinenza delle minori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Una desinenza delle minori

Verbi latini (sezione Le desinenze personali) vocale tematica, anche se a volte aggiunge una i. All'imperativo non ha desinenza, o meglio, ha desinenza zero. Tutto il resto è regolare; non esiste 66 ' (6 168 parole) - 08:49, 10 ago 2021