Soluzione 10 lettere : Alpi Apuane

Curiosità/Significato su: Una catena per il marmo marmo di Carrara Il marmo di Carrara (per i Romani marmor lunensis, "marmo di Luni") è un tipo di marmo che è estratto dalle cave delle Alpi Apuane in territorio di Carrara 57 ' (5 869 parole) - 22:21, 22 ago 2021

Altre definizioni con catena; marmo; La catena dei passaggi produttivi di una merce; __ Catena, presso Catania; Il nome bulgaro della Catena degli Antibalcani; Una catena di distribuzione di cibi nostrani; Le marmotte le hanno uguali; Lavorare il marmo; Centro turistico ai piedi della Marmolada; Rivestimenti calpestabili in cotto, gres, marmo..