La definizione e la soluzione di: Si è trasformata in UGL. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CISNAL

Curiosità/Significato su: Si e trasformata in UGL Roberto Colaninno raggiungere un accordo con i sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL e UGL) il 25 settembre 2008 e quindi il 12 dicembre 2008 firma con il commissario straordinario 14 ' (1 696 parole) - 20:40, 18 lug 2021

Altre definizioni con trasformata; Ebbe la moglie trasformata in statua di sale; Ultime Definizioni