La definizione e la soluzione di: Terreno ripido in salita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Erta

Curiosità/Significato su: Terreno ripido in salita Pizzo Coca porta in 2,30 ore al rifugio Coca (1.891 m), quindi si prosegue verso il Lago di Coca (2.108 m). Da qui si risale il ghiaione verso destra e, per ripido sentiero 10 ' (1 152 parole) - 14:49, 16 ago 2021

Cosi si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; Con letame e concime si effettua quello del terreno; Terreno in leggera discesa; Terreno senza rilievi; Estremamente ripido; Strada in ripido pendio; Gara ciclistica in salita contro il tempo; Ala - salita; Strada in salita; Impianto di risalita in montagna;