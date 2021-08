La definizione e la soluzione di: Sezione in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Sez

Curiosità/Significato su: Sezione in breve Sapiens. Da animali a dèi. breve storia dell'umanità breve storia dell'umanità (in ebraico: ????? ?????? ?????????, [?itsur toldot ha-enoshut]) è un libro di Yuval Noah Harari pubblicato in ebraico in Israele 20 ' (2 640 parole) - 17:45, 1 ago 2021

Altre definizioni con sezione; breve; Alle medie ce ne sono tre per ogni sezione; Una sezione delle Alpi; Solidi a sezione triangolare; Barra di cioccolato svizzero a sezione triangolare; Junior in breve; Reparto in breve; Ortogonale brevemente; Atlante in breve; Ultime Definizioni