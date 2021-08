La definizione e la soluzione di: Un ruolo per baritoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iago

Curiosità/Significato su: Un ruolo per baritoni Baritono il primo circa sul do3 e il secondo circa sul fa3. Fra i più celebri baritoni leggeri e lirico leggeri figurano: Gerard Souzay, Michel Dens, Pierre Bernac 13 ' (1 620 parole) - 19:16, 11 ago 2021

