La definizione e la soluzione di: Quel che si fa alle file non alle fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Serrare

Curiosità/Significato su: Quel che si fa alle file non alle fila Thomas Tuchel Wolverhampton a Stamford Bridge. Successivamente ottiene quattro vittorie di fila in campionato ed una nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions 19 ' (1 416 parole) - 20:11, 26 ago 2021

