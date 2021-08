La definizione e la soluzione di: Per un po' fu un nome unico per Massa e Carrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Apulia

Curiosità/Significato su: Per un po fu un nome unico per Massa e Carrara Carrara Carrara (disambigua). Carrara (Carara in dialetto carrarese) è un comune italiano di 60 909 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana. È il 72 ' (8 601 parole) - 13:03, 22 ago 2021

