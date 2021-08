La definizione e la soluzione di: Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : Causa Materiale

Curiosità/Significato su: Per Aristotele indica la sostanza di cui e fatta una cosa Metafisica aristotelica (sezione sostanza ed Essenza) una serie di trattati scritti da Aristotele (IV secolo a.C.) e raccolti successivamente sotto questo titolo. Il filosofo greco Aristotele scrisse una 14 ' (2 028 parole) - 17:00, 26 apr 2019

Altre definizioni con aristotele; indica; sostanza; fatta; cosa; L'Aristotele celeberrimo armatore greco; Ripetuto indica le fusa del gatto; Indica una quantità ipotetica; Indica l'elettrotreno sull'orario; Indica una grande quantità; Una sostanza stupefacente; Sostanza che dà allucinazioni; Sostanza estratta dalle patate; Sostanza che stimola Fazione del cuore; Donna soddisfatta; La disfatta del pugile; Pavimentazione fatta con i ciottoli; Trovarla fatta piace a tutti; Ogni cosa; La cosa di Tacito; Cosa tralasciata o taciuta; Una strada faticosa; Ultime Definizioni