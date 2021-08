La definizione e la soluzione di: Non va dato a tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Tu

Curiosità/Significato su: Non va dato a tutti Pashtunwali - La persona che richieda aiuto va protetta a qualunque costo, anche ai criminali va dato rifugio finché la situazione non è chiarita. Tale principio si 6 ' (662 parole) - 15:45, 16 ago 2021

