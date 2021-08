La definizione e la soluzione di: Mente per farsi grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Mitomane

Curiosità/Significato su: Mente per farsi grande Giambattista Vico (sezione Mente umana e Mente divina) il suo pensiero maturo) e la sua «Mente metafisica incomparabile [con cui] contempla l'uomo qual è». Affronta per un breve periodo studi di geometria 69 ' (7 971 parole) - 13:20, 30 lug 2021

