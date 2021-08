La definizione e la soluzione di: Un mammifero che vive spesso in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Otaria

Curiosità/Significato su: Un mammifero che vive spesso in acqua Myocastor coypus ( Castoro d’acqua) 1782]), detta anche miopotamo, coipo, castoro di palude, topo d'acqua o castorino, è un mammifero roditore originario del Sudamerica, unica specie vivente 19 ' (2 058 parole) - 19:55, 26 ago 2021

